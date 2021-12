Spezialbus bringt Coronapatienten nach Karlsruhe

Ein Intensivtransport-Bus des DRK Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm hat am Mittwoch zwei beatmete Coronapatienten aus Biberach nach Karlsruhe gebracht. Von dort aus sollen sie nach Rheinland-Pfalz in Kliniken kommen und dort weiter behandelt werden. Das Krankenhaus in Biberach soll so entlastet werden. Erst am Samstag hatte der Spezialbus aus Ulm schwerkranke Coronainfizierte aus Augsburg nach Karlsruhe transportiert. In dem Bus können Patientinnen und Patienten mit dem Standard einer Intensivstation versorgt werden.