Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat am Donnerstag in Ulm ein Institut für Quantentechnologien eröffnet. Für die Zukunftstechnologie gibt es vielfache Anwendungen.

In Ulm sollen Präsizionsinstrumente für Raumfahrtanwendungen auf Basis von Quantentechnologien entwickelt werden. Eine der Herausforderungen liege darin, dass die neue Technik im Weltraum funktionieren muss. Dafür soll sie möglichst klein, robust und langlebig sein, teilte das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt mit.

Weitere Forschungsziele sind beispielsweise, die Navigation über Satelliten noch viel präziser und die Kommunikation noch sicherer zu machen. So geht es unter anderem um die Bestimmung der exakten Position von Schiffen und fahrerlosen Autos. Durch Quantentechnologien soll das bis auf ein, zwei Zentimeter genau möglich sein.

Enge Zusammenarbeit mit Universität und Wirtschaft

Das Institut will neue Technologien entwickeln und sie mit der Industrie zusammen zur Prototyp-Reife bringen. Ein großer Teil der Investitionen fließe in diese Verzahnung mit der Wirtschaft, mit Start-ups, die in Ulm gegründet werden sollen, hieß es am Donnerstag bei der Eröffnung. Außerdem ist von Anfang an eine enge Kooperation mit der Universität Ulm vorgesehen.

Am Institut für Quantentechnologie in Ulm geht es in Zukunft auch um die noch zuverlässigere Navigation per Satellit (Symbolbild) DLR Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (Symbolbild)

"Insgesamt haben wir in Ulm ein ideales Forschungsumfeld, denn wir sind gut eingebettet in die bestehenden und schon seit vielen Jahren erfolgreichen lokalen und regionalen wissenschaftlich-technischen Strukturen."

Neuer Standort des Instituts soll auf dem Ulmer Eselsberg sein

In den nächsten Jahren soll die Zahl der Forschenden von derzeit 40 auf 200 aufgestockt werden. Das Institut soll laut aktueller Planung von wenigen Räumen an einem Standort im Ulmer Westen langfristig in ein Gebäude auf dem Ulmer Eselsberg verlagert werden. Die Verhandlungen für den Umzug seien beinahe abgeschlossen, so der Gründungsdirektor des Institutes, Wolfgang Schleich.

Der voraussichtlich zukünftige Standort des Instituts für Quantentechnologie in Ulm (DLR) Pressestelle DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

"Wir wollen, dass Baden-Württemberg bei der Wertschöpfung mit Quantentechnologien ganz vorne mitspielt. Das DLR-Institut für Quantentechnologien ist hier eine wichtige Transferbrücke zwischen Forschung und Wirtschaft. Es leistet einen wichtigen Beitrag, um mit quantenbasierten Hard- und Softwarelösungen neue industrielle Standbeine im Land entstehen zu lassen."

Ulm mit wichtiger Rolle bei Quantentechnologien

Ulm soll außerdem einer der Hauptstandorte für die Entwicklung von Quantencomputern werden. Für diese Entwicklung wurden dem DLR für die nächsten Jahre insgesamt rund 740 Millionen Euro vom Bund bereit gestellt.