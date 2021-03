per Mail teilen

Für den Landkreis Neu-Ulm wird ein sogenanntes Inklusionskonzept erstellt. Deshalb sollen laut Landratsamt jetzt Menschen mit Behinderungen zu ihren Bedürfnissen befragt werden. Ein externes Institut in Bayern wurde mit der Befragung beauftragt. Es soll mit verschiedenen Methoden die aktuelle Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen untersuchen. Dabei geht es um Themen wie Chancengleichheit, entsprechende Wohnangebote, um Barrierefreiheit in Bus und Bahn oder auch um inklusive Freizeitmöglichkeiten im Kreis Neu-Ulm. Rund 2.000 Menschen mit Behinderung im Kreisgebiet sollen einen Umfragebogen per Post zugeschickt bekommen. Laut Mitteilung wurden die Beteiligten zufällig ausgewählt, die Teilnahme ist freiwillig, der Fragebogen enthält zudem keine personenbezogenen Daten.