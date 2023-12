Am Sonntag ist Wahltag in Ulm: Wie lange sind die Wahllokale offen? Wann gibt es das Ergebnis und in welchem Fall eine Stichwahl? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur OB-Wahl 2023.

Rund 94.000 Menschen dürfen am 3. Dezember 2023 ein neues Stadtoberhaupt für Ulm wählen. Fünf Kandidierende kämpfen um das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Damit alle für den Wahltag bestens vorbereitet sind, gibt's die wichtigsten Informationen hier.

Wer darf wählen?

Bei der OB-Wahl liegt die Altersgrenze genau wie bei der Landtagswahl bei 16 Jahren. Das ist aber nicht die einzige Voraussetzung: Wählen dürfen diejenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder EU-Bürger mit Wohnsitz in Ulm sind und seit mindestens drei Monaten den Hauptwohnsitz in Ulm haben. Man muss also spätestens am 3. September nach Ulm zugezogen sein.

Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Menschen, die das Wahlrecht infolge eines Richterspruchs verloren haben. Auch Personen, die keine Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der EU besitzen, dürfen am Sonntag nicht wählen.

Insgesamt vier Kandidaten und eine Kandidatin haben sich für die OB-Wahl beworben: der bisherige Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), Lena Schwelling (Grüne), Martin Ansbacher (SPD) sowie Thomas Treutler (parteilos) und Daniel Langhans (parteilos). Wer sich noch immer unsicher ist, wo das Kreuz am Sonntag hin soll, hat die Möglichkeit, sich beim Kandidat-O-Maten eine Richtung geben zu lassen.

Wann und wo darf ich wählen? Und was muss ich mitbringen?

In der persönlichen Wahlbenachrichtigung, die alle Wahlberechtigten im Voraus von der Stadt zugeschickt bekommen haben, steht das jeweilige Wahllokal. Die Stadt Ulm ist in 86 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt - genau wie bei der Bundestagswahl 2021. Einen Überblick über alle Wahllokale gibt es beim Wahllokalfinder der Stadt Ulm. Am Sonntag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Um sich ausweisen zu können, müssen alle Wahlberechtigten einen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein in ihrem jeweiligen Lokal vorzeigen. Auch wer keine Wahlbenachrichtigung bekommen oder seine verloren hat, dem reicht ein amtlicher Ausweis, um am Sonntag wählen zu gehen.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Noch bis Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr können Briefwahlunterlagen beantragt werden. Die müssen jedoch selbst bei den Bürgerdiensten der Stadt Ulm in der Olgastraße 66 abgeholt werden. Genau an diese Adresse müssen die roten Wahlbriefe auch wieder zurück - bis zum 3. Dezember, bis spätestens 18 Uhr.

Die Stadt Ulm empfiehlt, in den letzten Tagen vor der Wahl, die Unterlagen direkt in den Briefkasten einzuwerfen und nicht per Post zu versenden. Denn später eingehende Wahlbriefe werden nicht mehr zugelassen.

Die Briefwahl hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen: 2015 waren es 7.650 ausgestellte Wahlscheine. In diesem Jahr erwartet die Stadt rund 22.000.

Wann und wo finde ich das Ergebnis der OB-Wahl?

Nachdem die Wahllokale um 18 Uhr schließen, wird ausgezählt. Mit einem vorläufigen Endergebnis rechnet die Stadt Ulm bis 19:30 Uhr. Am Wahlabend wird es ab 18 Uhr eine Veranstaltung im Rathaus geben. Der Liveticker des SWR Studios Ulm auf der Seite swr.de/ulm informiert am Sonntag durchgehend über die aktuellen Geschehnisse und Ergebnisse der Wahl.

Wer wird OB und in welchem Fall gibt es eine Stichwahl?

Wer die absolute Mehrheit erhält, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, wird die neue Oberbürgermeisterin oder der neue Oberbürgermeister der Stadt Ulm - für die kommenden acht Jahre.

Erhält keiner der Kandidierenden mehr als die Hälfte der Stimmen, gibt es eine Stichwahl am 17. Dezember der zwei Kandidierenden mit den meisten Stimmen. Für die Stichwahl wird ein neuer Stimmzettel erstellt.

Gibt es Wahlpartys in Ulm?

Der amtierende Oberbürgermeister Gunter Czisch wird am Sonntagabend im Rathaus anzutreffen sein und von dort aus den Wahlausgang beobachten, so sein Wahlkampfsprecher. Ebenso der parteilose Thomas Treutler. Martin Ansbacher (SPD) veranstaltet eine Wahlparty am Sonntag, ab 18 Uhr in der "Zill" im Fischerviertel.