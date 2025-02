Schule und was dann? Tausend Möglichkeiten auf Bildungsmesse Ulm

Mehr als 40.000 Interessierte werden zur größten Ausbildungsmesse in Süddeutschland erwartet. In Ulm können sie sich über Ausbildung, Studium und Weiterbildung informieren.

Mit Zement und Ziegelsteinen mal selbst eine Mauer bauen: Auf der Bildungsmesse in Ulm können Schülerinnen und Schüler Berufe testen, Maschinen ausprobieren und mit denen reden, die gerade selbst eine Ausbildung in den Unternehmen machen. Zur laut Veranstalter größten Ausbildungsmesse in Süddeutschland vom 13. bis 15. Februar werden mehr als 40.000 Besucher, junge Menschen und ihre Eltern, in den Ulmer Messehallen erwartet.

Die 12. Bildungsmesse Ulm von Stadt und IHK im Internet

260 Aussteller präsentieren in sieben Hallen rund 1.500 Bildungsangebote. Das Spektrum reicht von klassischen Ausbildungsberufen wie Kfz-Mechatroniker über weiterführende Schulabschlüsse und duale Studiengänge bis hin zu akademischen Studienmöglichkeiten und beruflichen Weiterbildungen.

SWR ist auch mit einem Stand auf der Bildungsmesse vertreten

Der Südwestrundfunk (SWR) ist ebenfalls vor Ort und wird mit einem Reporterbus in der Halle 3 stehen. Die Auszubildenden und ihre Ausbilder berichten von ihren Erfahrungen beim SWR und beantworten Fragen. Nachrichtenprofis zeigen, wie sie arbeiten und wie Nachrichten von der Bildungsmesse ins Radio und ins Fernsehen kommen.

Der SWR mit seinem Ü-Wagen bei der Ausbildungsmesse in den Ulmer Messehallen. SWR

Neu auf der Bildungsmesse Ulm

"Check den Markt" ist ein neues Angebot auf der Ulmer Bildungsmesse. Unter dem Motto "Du willst zu uns, weil…" stellen sich Unternehmen in kurzen Bilderpräsentationen vor. Außerdem gibt es Berufe-Kurzpräsentationen und Vorträge zu Themen wie Bewerbung oder Auslandspraktika.

IHK und Stadt Ulm kooperieren bei Bildungsmesse

Alle zwei Jahre veranstalten die Stadt Ulm in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK) die Bildungsmesse. 2023 kamen mehr als 45.000 junge Menschen und deren Eltern zur dreitägigen Messe.