Infopoint für Ukraine-Flüchtlinge am Hauptbahnhof Ulm

Das Deutsche Rote Kreuz betreibt seit Samstag am Hauptbahnhof Ulm zusammen mit der Bahnhofsmission einen Infopoint für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das teilt das Rote Kreuz mit. Im Empfangsgebäude des Ulmer Hauptbahnhofs bekommen Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt schnelle Hilfe. Sie können sich direkt nach ihrer Ankunft in Ulm an den Infopoint wenden, wenn sie eine Unterkunft oder anderweitige Hilfe benötigen. Dort gibt es ehrenamtliche Helferinnern und Helfer, die Flüchtende in ihrer Heimatsprache betreuen können. Nach Angaben einer Sprecherin hat der Infopoint schon die ersten ankommenden Menschen versorgt. Er wird am Montag (14.03.) um 11 Uhr offiziell vorgestellt von der Ulmer Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) in ihrer Funktion als Präsidentin des DRK-Kreisverbands Ulm.