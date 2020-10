per Mail teilen

Im Eselsburger Tal bei Herbrechtingen im Kreis Heidenheim ist mit dem Fällen hunderter Eschen begonnen worden. Die Bäume sind nicht nur krank, sondern sie gefährden auch Waldbesucher.

Laut Thomas Herrmann vom zuständigen Forstbezirk Ulmer Alb können die kranken Bäume unvermittelt umstürzen und auf den Weg fallen, vor allem wenn die Wurzel abstirbt. Bei leichtem Wind komme das durchschnittlich alle zwei Wochen vor, so Herrmann.

Betroffenes Gebiet gesperrt

Bis Ende Oktober werden in dem Naturschutzgebiet deshalb vorraussichtlich bis zu 1.000 kranke Eschen gefällt. Die Wege auf einer Länge von fünf Kilometern sind derzeit gesperrt und Wanderwege wurden umgeleitet. Viele Eschen in dem Naturschutzgebiet sind so stark geschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen.

Forstbezirk informiert

Über die Waldarbeiten im Eselsburger Tal sollen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstagnachmittag selbst ein Bild machen können. Für die Informationsveranstaltung muss man sich beim zuständigen Forstbezirk anmelden. Per E-Mail unter: ulmer-alb@forstbw.de. Der Treffpunkt soll dann ebenfalls per E-Mail bekannt gegeben werden.