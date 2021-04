An drei Kindertagesstätten sowie zahlreichen Schulen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis gibt es weitere Corona-Infektionen. Fast 100 Menschen mussten daraufhin in Quarantäne, so das zuständige Landratsamt. In Kindereinrichtungen in Ulm-Mähringen, in Blaustein-Herrlingen und in Illerrieden sind zwar nur einzelne Kinder positiv getestet worden. Daraufhin mussten jedoch jeweils zwischen zwanzig und vierzig Kinder pro Einrichtung sowie Beschäftigte als enge Kontaktpersonen isoliert werden. Zudem listet das Landratsamt sechs Schulen in Ulm sowie sechs weitere im Alb-Donau-Kreis auf, aus denen Corona-Infektionen bekannt sind. Nach einem Coronafall an der Krankenpflegeschule in Ehingen mussten weitere vier Menschen in Quarantäne. Wegen der Tests werden in den Schulen Infektionen inzwischen früh erkannt.