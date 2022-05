Gas-Lieferstopp: Arbeitgeber fordern Gleichbehandlung von Industrie und Privathaushalten

Was passiert, wenn Russland kein Gas mehr liefern sollte? Die Arbeitgeber der Regionen Ulm und Ostwürttemberg fordern, dass Privathaushalte die Heizung runterdrehen sollten.

Die Südwestmetall Bezirke Ulm und Aalen fordern eine "geschickte Lastenverteilung" im Falle von Gas-Lieferengpässen Pressestelle Südwestmetall Ulm

Die Industrie sieht sich im Falle eines Gas-Lieferstopps über Gebühr belastet: Die Metallarbeitgeber in Ulm und Ostwürttemberg warnen davor, "im Falle eines russischen Gas-Lieferstopps in erster Linie den Unternehmen die Energiezufuhr zu kürzen", heißt es in Mitteilungen von Südwestmetall.

Arbeitgeber: Lieber Heizung runterdrehen als Arbeit zu verlieren

Bei Versorgungsengpässen müssten nach Ansicht der Arbeitgeber die Privathaushalte stärker mithelfen: "Also, dann lieber die Heizung im kommenden Winter etwas zurückdrehen und dafür der Industrie die Chance geben, weiter für Wertschöpfung und gute Arbeit am heimischen Standort zu sorgen", sagen der Vorsitzende von Südwestmetall Ulm, Peter Fieser, und sein Aalener Kollege Markus Kilian.

Beide Bezirksgruppenvorsitzende verweisen auf die wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Gas-Lieferstopps. "Im schlimmsten Fall wären massive Arbeitsplatzverluste die Folge, die sich auch durch Kurzarbeit nicht mehr auffangen lassen", so Fieser.

Peter Fieser, Vorsitzender Südwestmetall Ulm Pressestelle Südwestmetall Ulm

Kürzungen in der Versorgung müssten fair aufgeteilt werden, um so möglichst viele Arbeitsplätze zu retten. Die Herausforderungen könne die Gesellschaft nur im Schulterschluss bestehen. Mit einer geschickten Lastenverteilung könne man "einiges von dem drohenden wirtschaftlichen Schaden abwenden."

Gewerkschaft hält Forderung der Arbeitgeber für "schwierig"

Die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Ulm, Petra Wassermann, gibt zu bedenken, dass der Vorrang von Privathaushalten gegenüber der Industrie bei Gas-Lieferengpässen durch EU-Richtlinien geregelt sei. Rechtlich sei der Vorstoß der Arbeitgeber also schwierig.

"Wir sind hochalarmiert", sagt die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Ulm, Petra Wassermann SWR

Gleichwohl teilt sie die Einschätzung von Südwestmetall, dass eine Abschaltung der Gaszufuhr "innerhalb von Tagen zu erheblichen Verwerfungen" in der Wirtschaft führen werde. "Wir sind hochalarmiert bei der IG Metall", so Wassermann. Die Auswirkungen seien kaum absehbar.

Was also tun? Alleine am Heizkomfort zu sparen, so wie von Südwestmetall angeregt, sei auch nicht die Lösung. Nur einen zweiten Pulli anzuziehen und die Heizung runterzudrehen, helfe nicht wirklich weiter, sagt die Ulmer IG Metall Chefin. "Es geht nicht um ein bisschen Verzicht."