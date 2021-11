Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Samstag einen Auffahrunfall in Vöhringen verursacht. Er verständigte sich laut Polizei mit der Fahrerin des anderen Wagens, an einem Parkplatz in der Nähe die Personalien auszutauschen, fuhr dann aber an dem vereinbarten Ort vorbei. Die geschädigte Autofahrerin, von Beruf Polizeibeamtin, nahm die Verfolgung auf und informierte eine Streife. Der Unfallverursacher wurde in einem Wohngebiet gefunden. Ein Test ergab mehr als drei Promille Alkohol bei ihm.