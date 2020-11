In der Ulmer Fußgängerzone wird eine Zählanlage zur Ermittlung der Passantenströme installiert. Dies bestätigte Citymanagerin Sandra Walter auf SWR-Nachfrage. Mit einer am "Schuhhaus Werdich" montierten Anlage soll die Kundenfrequenz an Bahnhofstraße ermittelt werden. Eine weitere Zählanlage ist für die Platzgasse vorgesehen. An dem Projekt sind der City Marketing Verein und die IHK Ulm beteiligt, zum Teil auch die angrenzenden Geschäfte. Man hoffe, die Zählanlage noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können, so die Ulmer City-Managerin.