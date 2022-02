Türkischer Kurde aus Ulm nicht wie geplant abgeschoben

Der Ulmer Kurde Muhammed Tunc ist nicht wie geplant am Mittwoch in die Türkei abgeschoben worden. Nach Angaben seiner Verlobten wurde er aus dem abflugbereiten Flugzeug verwiesen.

Tunc habe sich vehement gegen die erzwungene Ausreise gewehrt habe, so seine Verlobte. Er kam danach in Obhut der Bundespolizei in Stuttgart. Die bestätigte den Vorfall am Mittwochnachmittag. Tunc sei jetzt wieder in die Abschiebehaft nach Pforzheim gebracht worden.

Kurden in die Türkei abschieben?

Darf ein Kurde aus Deutschland, der straffällig geworden ist, in die Türkei abgeschoben werden? Droht ihm dort Verfolgung nicht schon wegen seiner Volkszugehörigkeit? Und welche Rolle spielt es, wenn diese Straftat sich ausgerechnet gegen eine Gruppe richtete, die als Unterstützer der türkischen Staatspolitik auftritt? Diese Fragen stellen sich gerade bei dem in Ulm geborenen Kurden Muhammed Tunc. Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir setzt sich dafür ein, dass Tunc bleiben darf, das Justizministerium in Stuttgart hält die Abschiebung für vertretbar.

Tunc seit 2015 zur Ausreise verpflichtet

Der versuchten Abschiebung von Tunc ist eine Ausweisung aus dem Bundesgebiet vorausgegangen, die bereits aus dem Jahr 2012 stammt. Der Grund für die Ausweisung des türkischen Staatsbürgers war, dass der Mann damals wegen Körperverletzung zu einer mehr als vierjährigen Jugendstrafe verurteilt worden war, die er bis 2015 verbüßte. Seit 2015 ist er zur Ausreise verpflichtet.

Der heute 32jährige Kurde ist in Deutschland geboren, spricht kaum türkisch und hat in der Türkei auch keine Verwandten. Für den SPD-Abgeordneten Rivoir Grund genug für einen Brief an Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Darin heißt es, der Gesundheitszustand von Muhammed Tunc sei sehr schlecht und er sei momentan im Hungerstreik, da ihm bei einer Abschiebung Folter und Ermordung drohen. Laut Bundeszentrale für politische Bildung würden kurdische Traditionen, Sprache und Kultur in der Türkei weitgehend negiert und unterdrückt, so Rivoir.

"Bitte setzen Sie sich mit allen Mitteln dafür ein, die unmenschliche Abschiebung von Herrn Tunc zu verhindern."

Das baden-württembergische Justizministerium bewertet den Fall allerdings völlig anders. Für den Mann bestehe keine Gefahr der politischen Verfolgung in der Türkei, schreibt das Ministerium. Der 32-Jährige, so heißt es von dort, sei außerdem nach seiner ersten Haftstrafe im Jahr 2018 erneut verurteilt worden, diesmal zu zwei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe, wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs. Die Tat hatte in Ulm großes Aufsehen erregt: Tunc hatte mit einer Gruppe Gleichgesinnter am Ulmer Feiertag Schwörmontag einen türkischen Imbiss in der Ulmer Innenstadt überfallen und teilweise demoliert.

Fraglich ist jetzt, ob diese Tat politisch motiviert war. Der Landtagsabgeordnete Martin Rivoi sieht dafür Anzeichen:

"Seine Verurteilung soll nach einer Auseinandersetzung zwischen kurdisch stämmigen Menschen und der türkisch-nationalistischen Rockergruppe "Osmanen Germania BC" erfolgt sein, die direkte Verbindungen zu türkischen Sicherheitsbehörden haben soll."

Das Justizministerium sieht in seiner Antwort diesen Konflikt nicht. Die Auseinandersetzung mit der Gruppe der Osmanen habe allenfalls untergeordneten politischen Bezug gehabt und

"...es habe sich im Kern um schlicht kriminelles Unrecht gehandelt."

Letztlich sei es um die Einschüchterung der rivalisierenden Gruppe der „Osmanen“ gegangen, um die Gruppe der "Osmanen" von ihrer Absicht abzubringen, ihr Ulmer Chapter aufzubauen.

Also ein letztlich unpolitischer Streit im Milieu zweier rockerähnlicher Gruppierungen in Ulm. Das Ministerium befindet also: