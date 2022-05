Bei der Bürgermeisterwahl in Tannhausen im Ostalbkreis hat am Sonntag keiner der sechs Bewerber die erforderliche Mehrheit gefunden. Die meisten Stimmen erhielt mit knapp 38 Prozent der Stimmen der Diplom-verwaltungswirt Siegfried Czerwinski aus Wesel. In zwei Wochen, am 22.Mai, sollen die Tannhausener nun erneut wählen. Rathauschef Manfred Haase war nach 24 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten.