Die Ulmer Feuerwehr beteiligt sich am Donnerstag erneut am Tag des Europäischen Notrufs 112. Das teilte die Stadt über Twitter mit. Über den Kurzmitteilungsdienst Twitter informieren die Leitstellen auch über ihre Arbeit. Der Tag des Notrufs am 11.2. soll die europaweite Gültigkeit der Telefonnummer bekannter machen.