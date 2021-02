per Mail teilen

In der Altstadt von Lauingen im Kreis Dillingen ist am Mittwochmorgen ein alter Stadel eingestürzt. Nach Angaben der Polizei sank das baufällige Gebäude wegen der Regenfälle der vergangenen Tage in sich zusammen. Dadurch wurden auch zwei benachbarte Gebäude beschädigt. Verletzt wurde niemand.