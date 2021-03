Das Zentrale Impfzentrum in Ulm ist jetzt auch an Sonntagen geöffnet. Mitte des Monats will man dort nach Angaben des Leiters außerdem für mehr Impfungen auf den Zwei-Schicht-Betrieb wechseln.

Um von 7 bis 22 Uhr öffnen zu können, brauche es aber noch die Genehmigung des Sozialministeriums, hieß es. Insgesamt gebe es nun wie erwartet deutlich mehr Impfstoff, auch von AstraZeneca. Die 11.000 Impftermine mit diesem Impfstoff seien bis zum 21. März ebenfalls ausgebucht, so der Leiter des Ulmer Impfzentrums, Prof. Bernd Kühlmuß. Das sei auf die aktuellen, positiven Daten zu AstraZeneca zurückzuführen. Im Ulmer Impfzentrum sollen bald mehr Imfpungen möglich sein (Symbolbild). SWR Bis zu 3.000 Impfungen Insgesamt seien im Februar 1.300 Impfungen pro Tag verabreicht worden, im März sollen es 2.200 und später 3.000 Impfdosen täglich sein. Unterdessen werden die mobilen Corona-Impfteams in dieser Woche in allen Pflegeheimen in der Region die Erstimpfungen abgeschlossen haben.