Impfzentrum Ulm: Betrieb hat "hervorragend funktioniert"

Ende des Monats ist Schluss mit Coronaimpfungen im Impfzentrum Ulm. Nach rund einem dreiviertel Jahr wird das Zentrum geschlossen. Dessen Leiter zieht eine positive Bilanz.

Hagen Feucht ist technischer Leiter des Impfzentrums Ulm. Er blickt auf eine schwierige Phasen zurück, ist aber mit der Resonanz der Menschen sehr zufrieden.

Immer wieder musste das Ulmer Impfzentrum eine zu geringe Auslastung hinnehmen. SWR Uli Zwerenz

SWR: Wie viel ist eigentlich in den letzten Tagen noch los? Plätschert es so aus oder ziehen die Zahlen vielleicht nochmal an?

Hagen Feucht: Wir sind weit entfernt von einer normalen oder Vollauslastung. Wobei man sagen muss, dass es in den letzten Tagen tatsächlich ein bisschen anzieht. Wir bewegen uns trotzdem im niedrigen dreitstelligen Bereich pro Tag im Impfzentrum selbst. Hinzu kommen aber die mobilen Teams, die nochmal 100 bis 150 Impfungen täglich beisteuern.

Wird man am Ende sagen können, dass das Impfzentrum Ulm gut funktioniert hat?

Man wird am Ende sagen können, dass das Impfzentrum Ulm laut der Kritiken, die wir von dem Impflingen, also unseren Gästen, bekommen, hervorragend funktioniert hat. Die andere Frage ist, ob das Ulmer Impfzentrum hätte mehr Leute impfen können. Das muss man ganz klar mit "Ja" beantworten.

Ein Bild, das nun der Vergangenheit angehört: Schon lange gibt es keine Schlangen mehr vor dem Impfzentrum - wie hier im Mai dieses Jahres. SWR Petra Volz

Sie sagen, Sie hätten eindeutig mehr impfen können. Warum hat das nicht besser funktioniert?

Weil die Nachfrage einfach nicht mehr da war. Seit Anfang Juli sind die Entwicklungen rückläufig. Eigentlich hat man ja gedacht, dass mit der Aufhebung der Impfpriorisierung ein richtiger Nachfrageschub kommen würde. Das war kurioserweise nicht der Fall - weder in Baden-Württemberg, noch in den anderen Bundesländern. Das spricht dafür, dass viele, die den sehr dringenden Wunsch nach einer Impfung hatten, das schon zeitnah erledigt hatten.

Was kriegen Sie von den Impflingen mit, die derzeit noch kommen? Warum haben die sich zunächst nicht impfen lassen wollen?

Es gibt natürlich viele, die sich eine ganze Zeit lang unsicher waren und dann erst mal ein Stück weit beobachten wollten, wie das mit der Impfung funktioniert - auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Es ging also darum, was die Leute sagen, die schon im Impfzentrum waren. Das ist sicherlich das Eine. Das Andere ist, dass Menschen sagen, sie hätten bisher keine Zeit gehabt. Das ist eine Sache der Priorisierung: Wie wichtig ist einem die Impfung? Andererseits stellen wir auch seit Wochen fest, dass die mobilen Impfaktionen - etwa in Einkaufszentren in Ulm - im Vergleich relativ gut angenommen werden. Diejenigen, die sich dort impfen lassen, betonen, dass der Weg dorthin kürzer sei. Natürlich kann man sich fragen, ob es wirklich so viel mehr Aufwand gewesen wäre, in die Messe Ulm zu fahren. Aber schlussendlich sage ich, dass jeder geimpfte Mensch auf jeden Fall sehr gut für die Gesamtstatistik und für das Fortschreiten der Impfkampagne ist.

Was passiert mit jenen, die noch einen Termin für eine Zweitimpfung im Oktober haben - wenn das Zentrum schon geschlossen ist?

Sie müssen sich bei ihrem Hausarzt beziehungsweise bei einem niedergelassenen Arzt um einen Zweitimpftermin kümmern. Die Impfungen werden zum 1. Oktober in die Regelversorgung abgegeben und die niedergelassenen Ärzte übernehmen dann das Impfen, gemeinsam mit den Betriebsärzten.