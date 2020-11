Auf dem Ulmer Messegelände hat es am Wochenende den ersten Testlauf für ein Impfzentrum gegeben. Der Verantwortliche des Deutschen Roten Kreuzes, Professor Kühlmuß, hat jetzt ein positives Fazit gezogen.

Die größte Herausforderung sei, "eine große Menge von Menschen in kurzer Zeit unter Einhaltung aller Hygieneregeln durchzuschleusen", sagte Bernd Kühlmuß im Morgenmagazin von ARD und ZDF am Dienstag. Kühlmuß ist Professor für Gesundheitswissenschaften und war verantwortlich für den Testlauf am Wochenende in Ulm. Dieser habe insgesamt "sehr, sehr gut geklappt. Die Struktur war wunderbar", so der Arzt.

Etwa 1.700 Impfungen pro Tag möglich

Mit etwa 120 Helfern könne man in einer Messehalle dieser Größe etwa 1.700 Menschen pro Tag impfen. Sehr zeitaufwändig sei aber die "Aufklärung", für Kühlmuß ein "Flaschenhals". Sie sei "eine ärztliche Tätigkeit, die nicht delegiert werden kann".

Mit etwa 120 Helfern könne man in einer Messehalle dieser Größe etwa 1.700 Menschen pro Tag impfen, so Prof. Bernd Kühlmuß.

Die Organisatoren hätten bei dem Test gelernt, dass die Struktur des Impfzentrums hervorragend funktioniert habe. Es seien aber bei den einzelnen Stationen noch kleinere Nacharbeiten beim Ablauf nötig. Außerdem müsse man auf "eine sehr gute Schalldichtung achten, dass man im Vertrauen mit dem Arzt sprechen kann". Die Kühlung der Impfstoffe auf bis zu minus 70 Grad funktioniere, bei dem Test kamen so genannte Tiefstkühlschränke zum Einsatz.

"Kommen Sie her, schauen Sie sich das an. Wir geben all unser Wissen sehr gerne weiter." Bernd Kühlmuß, Kreisverbandsarzt DRK Ulm

Anderen Interessierten bot Kühlmuß an, sich das neue Impfzentrum auf dem Ulmer Messegelände vor Ort anzuschauen: "Wir geben alle Pläne heraus und unser Wissen gerne weiter". Für Vertreter von Behörden, Institutionen und Hilfsorganisationen werden montags und freitags Führungen angeboten, bei Bedarf auch an anderen Tagen.