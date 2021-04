per Mail teilen

Obwohl die Hausärzte in der Region am Mittwoch mit den Corona-Impfungen beginnen, erhöht sich die Impfgeschwindigkeit dadurch erstmal nicht. Das hat das Impfzentrum Ulm bekannt gegeben.

Es ist zwar schon fast eine Woche im April vorbei, aber der Impfstoff ist immer noch knapp. So bleibt die verfügbare Menge der limitierende Faktor, erklärt der Leiter des Ulmer Impfzentrums, Prof. Bernd Kühlmuß am Dienstag. Ein paar Dosen in den Arztpraxen ändern da fast nichts. Die Praxen werden direkt von den Apotheken mit Impfstoff beliefert.

Das Ulmer Impfzentrum ist nach wie vor nur zur Hälfte ausgelastet SWR Uli Zwerenz

Das Impfzentrum Ulm verabreiche weiterhin rund 1.800 Impfungen täglich. Das entspreche nur der halben Auslastung. Diese Woche seien keine Astrazeneca-Impfungen vorgesehen, mangels Nachschub, so Kühlmuß.

Warten auf mehr Impfstoff

In den vergangenen Tagen über Ostern habe man Astrazeneca-Kandidaten unter 60 unbürokratisch mit einem anderen Impfstoff versorgen können. Es bleibe die Hoffnung, in den nächsten Wochen das Ulmer Zentrum auf die volle Auslastung hochfahren zu können. Dann sollen rund 25.000 Termine pro Woche vergeben werden.

Insgesamt wurden vom Impfzentrum Ulm bislang mehr als 138.000 Männer und Frauen gegen das Coronavirus geimpft. Auch mobile Impfteams sind in der Region unterwegs und führen täglich bis zu 700 Impfungen durch.