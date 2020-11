Die Stadt Ulm will im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus einen Vorschlag machen. Das Land erkundigt sich derzeit bei den Stadt- und Landkreisen, wo Menschen künftig geimpft werden könnten.

Das Messegelände in Ulm Ralf Zwiebler z-media

Das Messegelände am Stadtrand von Ulm sei gut erreichbar und biete genügend Platz, erklärte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) dem SWR. Die Stadt Ulm hält das Messegelände für geeignet, um dort ein Corona-Impfzentrum einzurichten.

Messe war schon Corona-Teststation

Schon im Frühjahr war auf dem Messegelände eine Corona-Teststation in Betrieb. Die Stadt will sich in den kommenden Tagen mit dem Alb-Donau-Kreis abstimmen, ob noch andere Örtlichkeiten vorgeschlagen werden. Bis nächsten Dienstag soll eine Antwort vorliegen.

Landkreis Heidenheim setzt auf mehrere Impfstationen

Der Landkreis Heidenheim könnte sich Impfungen in der derzeitigen Corona-Ambulanz auf dem Gelände des Klinikums Heidenheim vorstellen. Darüber hinaus gäbe es drei Corona-Mobile, die z.B. Alten-und Pflegeheime zu Impfzwecken anfahren könnten. Auch die Abstrichzentren seien als Impfstationen in den elf Städten und Gemeinden des Kreises denkbar, so das Landratsamt auf SWR-Anfrage.

Das Land hatte am Montag bekannt gegeben, dass es zunächst in jedem Regierungsbezirk zwei Impfzentren einrichten will. Anschließend soll es in jedem Stadt- und Landkreis entsprechende Impfstationen geben.