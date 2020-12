Das Corona-Impfzentrum in Dillingen ist laut Landratsamt betriebsbereit. Dort können täglich bis zu 400 Menschen geimpft werden. Die Impfungen sollen - je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes - voraussichtlich Ende Dezember bzw. Anfang Januar beginnen, so die Mitteilung. Die Standorte sind in der Dreifachturnhalle in Dillingen sowie im Hallenbad in Wertingen.