Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, erwartet, dass sich die Lage in den Impfzentren erst mittelfristig entspannt. Im Gespräch mit dem SWR dämpfte er die Erwartungen an den Corona-Impfgipfel am Montag. Man müsse vorerst weiter warten. Selbst wenn der Impfgipfel erfolgreich sei, würden noch nicht die großen Mengen Impfstoff kommen, so der Landrat.