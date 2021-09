Erfolgsgeschichte zu Ende: Corona-Impfzentren in Ulm, Heidenheim und Aalen schließen

Am Donnerstag schließen die Impfzentren in Ulm, Heidenheim, Aalen und Ummendorf (Kreis Biberach). Allein in Ulm wurden knapp eine halbe Million Menschen geimpft.

Prof. Bernd Kühlmuß vom DRK Ulm gilt als der Erfinder der Impfzentren. Er hat das Konzept maßgeblich mitentwickelt. Auf dem Messegelände Ulm wurde bundesweit das erste Impfzentrum errichtet. Die Erfahrungen aus den Probeläufen wurden deutschlandweit umgesetzt. Im SWR-Interview zog Kühlmuß eine positive Bilanz. SWR: Herr Kühlmuß, heute (Donnerstag) ist Schluß mit den Impfzentren. Ihr Fazit: Eine Erfolgsgeschichte? Bernd Kühlmuß: Aus meiner Sicht ja. Die Erfolgsgeschichte ergibt sich daraus, dass wir technisch immer in der Lage waren, alle Impfanfragen zu bedienen. Anfangs hatten wir zu wenig Impfstoff. Wir konnten nicht zum 15. Dezember (2020, Anm. d. Red.) wie geplant starten. Das war etwas verzögert. Dafür trägt aber niemand so unmittelbar die Verantwortung zumindest nicht in der Organisation der Impfzentren. Sobald Impfstoff da war, konnten wir immer alle Lieferungen direkt verimpfen. Geimpft wird ja jetzt über die Hausärzte. Die Organisation der Impfzentren aufzubauen war schon einigermaßen kostenintensiv und es war auch eine eigene Logistik, die da entstanden ist. Was passiert jetzt mit der? Hat das Konzept der Impfzentren mitentwickelt: Prof. Bernd Kühlmuß vom DRK Ulm. SWR Martin Miecznik Ist ja nicht meine Entscheidung. Wir haben mal ausgerechnet eine Impfung mit einem mobilen Impfteam kostet etwa fünf Euro. Das empfinde ich jetzt persönlich nicht als teuer. Wenn natürlich keine Nachfrage mehr nach Impfungen besteht und sie den ganzen Personalapparat und die Technik aufrechterhalten müssen, dann wird es natürlich teuer. Insofern ist es auch gut, jetzt zurückzubauen, zu adaptieren, ob die Hausärzte das eins zu eins übernehmen können. Ich halte es für schwierig, warum? Alleine schon deshalb will sie ja keine Einzelspritzen haben wie bei anderen Impfungen, sondern weil sie ja sieben bis elf Impfungen aus einer Ampulle entnehmen. Und das müssen Sie organisatorisch als Hausarztpraxis erstmal hinbekommen. Das ist eine schwierige Aufgabe für die Hausärzte. Und die werden auch teilweise zu Unrecht gescholten. Würden Sie die Impfzentren aufrechterhalten und das Impfen weiterhin in diesen Zentren belassen? Nicht eins zu eins, das natürlich nicht. Aber die Bevölkerung ist es natürlich nun gewohnt, sehr niederschwellig ein Impfangebot zu bekommen. Baden-Württemberg wird weiter 30 mobile Impfteams vorhalten. Die werden auch weiter niederschwellige Impfangebote machen können und auch aufsuchende Impfangebote machen in Heimen, in Schulen und ähnlichen Dingen. Aber ich denke, dass das unter Umständen - und das hängt jetzt auch vom Szenario ab, wie sich das entwickelt im Herbst; und das kann ich genausowenig vorhersagen wie andere Menschen - kann das sehr eng werden nochmals.