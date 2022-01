Impfzentrum Ulm reduziert Öffnungszeiten in mehreren Städten

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen hat stark nachgelassen, deshalb schränkt das Impfzentrum Ulm nach Auskunft des zuständigen Rettungsdienstes das Angebot jetzt ein.

Die Öffnungszeiten in den Impfstützpunkten in Heidenheim und Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) sowie in Langenau und im Laichinger Stadtteil Machtolsheim (Alb-Donau-Kreis) sollen Ende Januar verkürzt werden. Sie werden dann nur noch tageweise betrieben. Der Stützpunkt in Göppingen werde ganz geschlossen, heißt es in der Mitteilung des Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm. Die Stadt verfüge über ausreichend stationäre Impfangebote.

Öffnungszeiten für Impfstützpunkte ab 1. Februar - Heidenheim Schlossarkaden, Montag - Samstag, 12 - 19 Uhr

- Giengen an der Brenz Walter-Schmid-Halle, Samstag bis Dienstag,13 - 20 Uhr

- Langenau Gesundheitszentrum, Mittwoch bis Freitag, 13 - 20 Uhr

- Laichingen-Machtolsheim Lindenhalle, Samstag, 11 -18 Uhr Man kann auch ohne Terminabsprache spontan zum Impfen gehen. Wer einen Termin buchen will, kann das frühestens sechs Tage vor dem gewünschten Datum.

Rettungsdienst will mobile Impfangeote ausbauen

Insgesamt haben die mobilen Impfteams seit Oktober mehr als 110.000 Impfdosen verabreicht. Ende vorigen Jahres seien die Termine an allen Impfstützpunkten vollständig ausgebucht gewesen, heißt es weiter. Dann habe die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen stark nachgelassen. So verzeichnete das Impfzentrum Ulm in der ersten Woche des neuen Jahres noch rund 12.000 Impfungen, vorige Woche waren es weniger als die Hälfte.

Die frei werdenden Kapazitäten wollen DRK und Rettungsdienst nun dazu nutzen, die mobilen Impfangebote vorwiegend im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Göppingen auszubauen.

Vorerst letzte Möglichkeit für Kinderimpfungen

An den Stützpunkte werden weiterhin keine Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Deshalb bietet das Impfzentrum Ulm einen speziellen Tag für Kinderimpfungen an. Am 29. Januar werden in der Messe Ulm Kinder zwischen fünf und elf Jahren in der Zeit von 13 bis 16 Uhr geimpft. Der Zweitimpftermin ist für den 19. Februar geplant. Die Termine sind buchbar unter: https://ulm.de/0/BS/Impfangebot