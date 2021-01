Nachschub ist da: Nachdem neue Impfdosen eingetroffen sind, werden im Kreis Neu-Ulm laut Landratsamt seit Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus fortgesetzt - erstmals auch in Neu-Ulm selbst.

Nachdem das Impfzentrum in Weißenhorn seinen Betrieb bereits aufgenommen hatte, finden jetzt erstmals auch Impfungen in Neu-Ulm statt. Wann es im dritten Zentrum des Landkreises, in Illertissen, losgehen kann, steht noch nicht genau fest.

Nach Auskunft des Landratsamtes sollen sich zunächst "die Prozesse und Impfstofflieferungen eingespielt haben". Vorrang haben außerdem die Seniorinnen und Senioren, die in Heimen leben. "Ziel ist es, alle Senioren- und Pflegeheime bis Ende Januar komplett durchzuimpfen", so der stellvertretende Landrat Franz-Clemens Brechtel (CSU).

Hier befinden sich die Impfzentren im Kreis Neu-Ulm

Menschen, die sich impfen lassen wollen, müssen sich zuerst für einen Termin anmelden. Das Impfzentrum Weißenhorn befindet sich in einem ehemaligen Feneberg-Supermarkt, das in Neu-Ulm in den Räumen des Forschungsinstituts Nuvisan. Das Impfzentrum in Illertissen ist im dortigen Gesundheitszentrum.

So funktioniert die Anmeldung im Kreis Neu-Ulm Anmeldungen für die Impfzentren in Neu-Ulm und Weißenhorn sind online oder telefonisch unter 0731/70 40 50 60 (werktags Montag bis Freitag 7:30 Uhr bis 17 Uhr) möglich.

In Baden-Württemberg starten die Impfzentren wegen knapper Impfstoffvorräte erst am 22. Januar. Die mobilen Impfungen in Pflegeheimen im Alb-Donau-Kreis beginnen am Montag, teilte ein Sprecher mit.