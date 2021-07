Tausende Corona-Impfungen eines Neu-Ulmer Hausarztes sind möglicherweise wirkungslos. Der Impfstoff ist nach eigenen Angaben des Arztes nicht ausreichend gekühlt worden.

Dr. Christian Kröner ist als sogenannter "Impfluencer" bundesweit bekannt geworden. SWR

Der Neu-Ulmer Hausarzt Christian Kröner, der wegen seiner Impfkampagne bundesweit in den Medien war und als sogenannter Impfluencer bekannt wurde, räumt auf der Homepage seiner Praxis einen Fehler bei der Lagerung von Tausenden Dosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech ein. Demnach war der Kühlschrank durch ein Versehen nicht durchgehend bei der vorgeschriebenen Lagertemperatur von unter acht Grad eingestellt - mit der Folge, dass der Impfstoff nicht oder nur abgeschwächt wirken könnte.

Kröner: Stellungnahme der Impfstoffhersteller angefragt

Kröner schreibt auf seiner Homepage, der Impfstoff werde durch die zu warme Lagerung jedoch nicht gefährlich. Weiter heißt es: "Klare Aussagen der Impfstoffhersteller, inwieweit die Wirksamkeit des Impfstoffs durch eine erhöhte Lagertemperatur herabgesetzt werden kann, liegen noch nicht vor, sind aber angefragt." Das Gesundheitsamt Neu-Ulm sei informiert.

Von Impffehler betroffen: zwischen dem 1. April und dem 13. Juli Geimpfte

Betroffen sind nach weiteren Angaben zunächst nahezu alle Patientinnen und Patienten, die sich vom 1.April bis zum 13.Juli in der Neu-Ulmer Praxis impfen ließen. Kröner empfiehlt ihnen eine Untersuchung der Antikörper im Blut. Die Untersuchung sei in seiner Praxis kostenlos und ohne Termin möglich. Außerdem will er in der Folge auf seiner Homepage informieren, an welchen Tagen der Impfstoff unmittelbar nach der Lieferung der Apotheke gespritzt wurde, so dass er noch kalt genug war.

Impfwarnung gilt auch für andere Impfungen

Auf seiner Homepage äußert sich der Neu-Ulmer Hausarzt persönlich zu dem Fehler: "Wir sind alle über diesen Vorfall erschüttert, können es aber leider nicht mehr nachträglich korrigieren." Die Impfwarnung gilt im übrigen auch für andere Impfstoffe, die gekühlt werden müssen - etwa gegen Tetanus-Diphterie-Keuchhusten oder Gürtelrose. Dafür bietet die Praxis teilweise eine Wiederholung der Impfung oder Antikörpertests an.

Morddrohungen wegen Corona-Impfung von Jugendlichen

Der Neu-Ulmer Hausarzt war bundesweit bekannt geworden - zunächst wegen eines Facebook-Posts, mit dem er sich an Verschwörungstheorethiker und Corona-Leugner wandte. Und zuletzt, weil er sich für die Impfung von Kindern und Jugendlichen einsetzte und in seiner Praxis auch Jugendliche über 12 Jahren gegen Corona impfte. Dafür erlebte Christian Kröner einen regelrechten Shitstorm im Netz und erhielt auch Morddrohungen.