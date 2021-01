Während die baden-württembergischen Kreisimpfzentren in Ehingen, Heidenheim und Aalen weiter auf Impfstoff warten, haben die Impfungen in den benachbarten bayerischen Landkreisen inzwischen begonnen. Wie kann das sein?

Warum haben die Kreise Neu-Ulm, Dillingen und Günzburg derzeit Impfdosen zur Verfügung, die baden-württembergischen Nachbarn auf Kreisebene dagegen nicht?

DRK-Kreisarzt Bernd Kühlmuß im Ulmer Corona-Impfzentrum SWR Annette Schmidt

Andere Impfstrategie in Bayern

Die bayerischen Impfzentren seien nicht schneller oder impften mehr, erklärt Professor Bernd Kühlmuß vom Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Ulm dem SWR: In Bayern setze man allerdings ausschließlich auf viele kleine Impfzentren - in Baden-Württemberg gibt es bisher zehn große sogenannte "Zentrale Impfzentren", die auch für Menschen der Nachbarkreise zuständig sind. Ein solches Zentrales Impfzentrum befindet sich in der Ulmer Messehalle.

Während im Kreis Neu-Ulm bislang etwa 1.600 Impfungen durchgeführt wurden, waren es im Zentralen Ulmer Impfzentrum bereits 5.500. Sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg sind zusätzlich mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen unterwegs.

Die Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg sollen dagegen am 22. Januar ihren Betrieb aufnehmen.