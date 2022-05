Stadt Ulm schickt Impfteam an Schulen

Das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes in Ulm bietet ab sofort Impfungen für Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahren an allen weiterführenden Schulen an.

Die Schulen können dazu mit dem DRK Ulm-Heidenheim Termine vereinbaren, wie Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm, mitteilt. In den Schulen sollten für die Impfaktion zwei Räume zur Verfügung stehen: einer für das Impfen selbst, ein zweiter als Ruheraum für die bereits Geimpften. Könnte das Impfen bald wieder ganz normalen Unterricht ermöglichen? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Matthias Balk Verimpft werden soll der Impfstoff von Biontech. Minderjährige Schülerinnen und Schüler benötigen außerdem eine Einverständniserklärung, die von beiden Elternteilen unterschrieben ist. Semler sagt zu dem Vorstoß der Stadt in Sachen Impfen: "Die Delta-Variante und das ganze Thema der Pandemie veranlassen uns vor der Urlaubszeit dazu. Wir sind sehr dankbar darüber, dass das mobile Impfteam des DRK das Angebot machen kann." Damit sei die Hoffnung verbunden, im September möglichst störungsfrei ins neue Schuljahr starten zu können. Doch die Schüler brauchen nach einer Erstimpfung mit Biontech noch eine zweite Impfung nach einigen Wochen, die dürfte dann in die Sommerferien fallen. Semler: "Ulmer Schüler bekommen diese dann im Impfzentrum oder bei ihrem Hausarzt", erläutert Semler. Auswärtige Schülerinnen und Schüler würden eine Bescheinigung erhalten, um sich in ihrem Heimatort impfen lassen zu können. Druck auf Schülerinnen und Schüler? Doch die Aktion könnte bei Eltern auch die Kritik hervorrufen, dass so Druck auf die Jugendlichen ausgeübt werde, sich impfen zu lassen. Semler: "Ich denke, das Impfen ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Da müssen wir alle unserer Verantwortung bewusst sein und es müssen sich möglichst viele impfen lassen, damit sich dieser Virus nicht weiter ausbreitet." Biontech soll an Ulmer Schulen verimpft werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder Semler ist als Leiter der Bildungsabteilung der Stadt Ulm einerseits optimistisch, dass alle Ulmer Schulen mitmachen werden, aber rechnet auch mit der "ein oder anderen Diskussion". Und das sei auch gut so, wenn man sich mit dem Thema auseinander setze. Man sei in "sehr engem Kontakt" mit dem Gesamtelternbeirat aller Ulmer Schulen. "Der Beirat begrüßt diese Aktion." Auch die Schulen in Freier Trägerschaft wurden von der Stadt zur Impfaktion eingeladen.