Alle Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff sind am Montag ausgesetzt worden. Davon betroffen sind auch die Impfzentren in der Region. Im Kreis Neu-Ulm haben bereits mehr als 2.000 Menschen ihre Erstimpfung mit dem Vakzin erhalten.

Ampullen mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca dpa Bildfunk Q picture alliance / dpa / Nicolas Armer

Jeder, der einen Impftermin für Astrazeneca hat, soll bis auf Weiteres nicht ins Impfzentrum kommen, teilten mehrere Landratsämter mit. Die Impfungen würden nicht durchgeführt, auch keine Zweitimpfungen. Schon am Montagnachmittag wurden Menschen mit Impfterminen abgewiesen. Ersatztermine gibt es vorerst nicht. Die Bundesregierung hatte am Montag entschieden, Astrazeneca-Impfungen auszusetzen.

Untersuchungen zu Hirnvenen-Thrombosen

Zunächst müssten die Ergebnisse weiterer Untersuchungen zu Hirnvenen-Thrombosen im Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und anderen europäischen Ländern abgewartet werden, teilte das Landratsamt in Aalen (Ostalbkreis) mit. Am Kreisimpfzentrum in Aalen fallen nun täglich bis zu 250 Impftermine aus, im Impfzentrum Ulm sind es bis zu 540. In Aalen können ab Dienstag nur noch 30 Erstimpfungen täglich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer durchgeführt werden. Das Kreisimpfzentrum im Ostalbkreis bekommt noch bis in die Woche nach Ostern wöchentlich 1.170 Impfdosen vom Biontech/Pfizer Impfstoff geliefert. "Wie es danach weitergeht, ist noch nicht mitgeteilt", so die Auskunft einer Sprecherin des Ostalbkreises.

Aussetzung in Baden-Württemberg zunächst für eine Woche

Wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilt, gilt die Aussetzung der Astrazeneca-Impfung zunächst für eine Woche. Man warte auf neue Empfehlungen aus dem Paul-Ehrlich-Institut, heißt es. In Baden-Württemberg werden demnach ab sofort täglich rund 15.000 Impftermine mit Astrazeneca ersatzlos gestrichen.

Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen

Außerdem empfiehlt das Ministerium allen, die vier Tage nach einer Astrazeneca-Impfung Unwohlsein verspüren, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen. Nach einer Mitteilung des Landkreises Neu-Ulm wurden dort bisher insgesamt 2.500 Menschen mit Astrazeneca geimpft.