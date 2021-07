Unkompliziert und schnell: Impfwillige können seit Montag auf einem Supermarktparkplatz in Giengen (Brenz) Termine vereinbaren und sich zeitnah gegen Corona impfen lassen.

Die Aktion in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) läuft am heutigen Montag von 12 Uhr bis 18 Uhr, zur Verfügung steht der Impfstoff Biontech. Für Heidenheimer Landrat Peter Polta (parteilos) eine wichtige Aktion - er appelliert an die Bürger und Bürgerinnen, sich impfen zu lassen. Nur so könne eine Herdenimmunität erreicht werden. Das sei auch aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante wichtig. Die Aktion soll es allen leichter machen, an Impfstoff zu kommen.

Impfen gegen Corona - Aktion bereits in Heidenheim

Bereits am Samstag gab es Heidenheim die Möglichkeit der direkten Terminvergabe. 38 Termine für eine Impfung im Kreisimpfzentrum wurden dabei auf den Parkplätzen des Kaufland-Marktes und des Rewe-Marktes in Heidenheim vergeben.

Impfquote unter Landesdurchschnitt

Im Kreis Heidenheim sind bislang rund 29 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Die Impfquote liegt damit unter dem Landesdurchschnitt von gut 34 Prozent.

Um den Zugang zu Corona-Impfungen möglichst einfach zu gestalten, hat der Landkreis Heidenheim nun ein niederschwelliges Angebot für Terminvergaben vor Supermärkten geschaffen.

Weitere Lockerungen noch nicht möglich

Aufgrund einer stabilen Inzidenz von unter 35 hat der Landkreis Heidenheim mittlerweile die Inzidenzstufe 2 erreicht, mit der weitere Lockerungen verbunden sind. Die Inzidenz liegt jedoch weiterhin über der Grenze von 10, die die nächste Lockerungsstufe bedeuten würde.

Corona: Sorgen vor Mutationen

Auch der Sprecher der Städte und Gemeinden des Landkreises Heidenheim, Nattheims Bürgermeister Norbert Bereska (parteilos), betont die Wichtigkeit der Impfbereitschaft. "Vor allem im Hinblick auf die Mutationen können wir uns und andere nur langfristig schützen, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind. Auch wenn viele Angebote derzeit ohne einen 3G-Nachweis möglich sind, gibt uns das keine Verlässlichkeit für das weitere Infektionsgeschehen", so Bereska.

Aalen: Zu wenig Impfdosen gegen Corona verimpft

Insgesamt 500 Dosen Johnson &Johnson lagen ebenfalls am Samstag im Kreisimpfzentrum Aalen bereit. Eine Stunde vor Ende der Aktion waren lediglich 300 Dosen verimpft worden, so das Landratsamt. Bereits vergangene Woche bestand in Aalen die Möglichkeit einer Impfung ohne Termin, allerdings mit dem Vakzin Astrazeneca. Aufgrund der geringen Nachfrage wurden von 300 verfügbaren Dosen nur 21 verimpft.

Corona: Impfmüdigkeit auch in Krumbach

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Impfzentrum Krumbach im Landkreis Günzburg. Von 200 verfügbaren Dosen Astrazeneca, wurden am Wochenende nur 30 verimpft. Bei derselben Aktion Anfang Mai waren alle Termine innerhalb von eineinhalb Stunden vergeben, hieß es vom Impfzentrum. Auch aus dem Kreis Dillingen ist von Impfmüdigkeit die Rede. Tausende reagierten hier nicht auf ein Impfangebot, so Landrat Leo Schrell gegenüber dem SWR.