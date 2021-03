per Mail teilen

Der Pharmakonzern R-Pharm in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) will im Sommer mit der Produktion eines Corona-Impfstoffs starten. Noch ist aber nach SWR-Information unklar, welches Vakzin überhaupt produziert werden soll.

Ein genauer Termin zum Start der Produktion ist nach SWR-Informationen noch nicht bekannt. Im dritten Quartal will das Unternehmen in Illertissen mit der Herstellung eines Corona-Impfstoffs beginnen. Derzeit wird in einem bereits bestehenden Gebäude eine Anlage aufgebaut, mit der Impfstoff produziert werden kann.

Astrazeneca oder Sputnik V?

Von Zulieferern hängt dann unter anderem ab, wie schnell die Impfstoffherstellung anlaufen kann. Nach SWR-Informationen steht auch noch nicht genau fest, welcher Impfstoff hergestellt wird. Demnach prüft der russische Mutterkonzern derzeit noch, ob in Illertissen Astrazeneca oder Sputnik V produziert wird.

Millionen Dosen aus Illertissen möglich

Die Deutsche Presse Agentur hatte zuvor gemeldet, dass in Illertissen der Impfstoff Sputnik V produziert werden soll. Dort wurde der R-Pharm-Manager Alexander Bykow zitiert. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüfe zurzeit die Zulassung von Sputnik V. "Wir warten auf die Entscheidung der EMA, weil das eine legitime Grundlage ist, auf der wir produzieren können", sagte Bykow. Nach dem Konzern-Manager könnten monatlich Millionen Dosen Impfstoff in Illertissen produziert werden.

Warten auf EMA-Zulassung

Mit einer EMA-Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V ist laut EU-Gesundheitsexperte Jérôme Lepeintre erst im Juni oder Juli zu rechnen. Im April seien demnach zwei Inspektionen der EMA in Russland geplant. Der Impfstoff ist inzwischen in mehr als 50 Ländern zugelassen und wird international vom staatlichen Direktinvestmentfonds RDIF vertrieben.