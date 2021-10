Impfskandal in Wemding: Arzt will weiter praktizieren

Im Impfskandal von Wemding (Kreis Donau-Ries) hat sich der unter Verdacht stehende Hausarzt indirekt geäußert. In einem Aushang an seiner Praxis ist zu lesen, dass er weiter praktizieren will.

Der Wemdinger Arzt nimmt erstmals in einem Aushang Stellung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen, er habe seinen Patientinnen und Patienten Placebo-Impfstoff verabreicht. Bayerischer Rundfunk, Tobias Hildebrandt Der Arzt hoffe, noch viele Jahre seine Patienten betreuen zu können, ist auf dem Aushang an der Praxistür zu lesen. Außerdem schreibt er wörtlich: "Ich war nie in der Psychiatrie". Er reagiert damit auf Gerüchte, wonach er sich in psychiatrischer Behandlung befinde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts falscher Corona-Impfungen laufen gegen die Hausarztpraxis Holst aus Wemding. BR, Judith Zacher Vor zwei Wochen war die Praxis von der Polizei durchsucht worden. Der Arzt steht unter Verdacht, Patienten, die eine Corona-Impfung wollten, ohne deren Wissen ein wirkungsloses Placebo gespritzt zu haben. Außerdem soll er Impfgegnern einen Impfnachweis ausgestellt haben, ohne aber eine Spritze zu setzen. Es geht laut Polizei um mehrere hundert Fälle. Viele Patienten haben am Montagmorgen die Möglichkeit genutzt, am ehemaligen Nördlinger Impfzentrum einen Antikörpertest durchführen zu lassen. BR, Judith Zacher Am Donnerstag können die Patienten des Hausarztes zwischen 10 und 19 Uhr ihre Krankenakten in der Praxis abholen.