Wemdinger Arzt soll auch bei Masernimpfungen getäuscht haben

per Mail teilen

Der Impfskandal um einen Hausarzt aus dem Donau-Ries-Kreis weitet sich offenbar aus. Laut Zeitungsbericht soll er nicht nur gefälschte Bescheinigungen für Corona-Impfungen ausgestellt haben.

Der Arzt täuschte offenbar auch Impfungen gegen Masern vor. Wie aus einem Bericht der "Rieser Nachrichten" hervorgeht, hat das Amtsgericht Nördlingen ein Ehepaar zu Geldstrafen verurteilt, das bei dem Arzt eine gefälschte Bescheinigung über eine Masernimpfung eingeholt hatte.

Wohl deutlich mehr Corona-Vergehen

Das Paar legte bei der Verhandlung Geständnisse ab. In zwei weiteren Fällen wird noch ermittelt. Der Betrug mit falschen Bescheinigungen von Masernimpfungen sei allerdings nicht mit dem Ausmaß der mutmaßlichen Corona-Vergehen des Arztes zu vergleichen, das in die Hunderte geht. Der Prozess gegen den Arzt in dieser Sache steht noch aus.