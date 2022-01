Ungeimpft trotz Impfpflicht im Gesundheitswesen: Was auf die Region zukommt

In knapp zwei Monaten tritt die Impfpflicht im Gesundheitswesen in Kraft. Immer noch gibt es Beschäftigte in der Region, die sich nicht impfen lassen möchten. Was das bedeutet:

Wer im Gesundheitswesen arbeitet, muss bis zum 15. März nachweisen, ob er oder sie geimpft oder genesen ist. Getestet zählt dann nicht mehr. Die Corona-Schutzimpfung wird zur Pflicht. Diese Regel betrifft Kliniken, Arztpraxen aber unter anderem auch Hebammen, Physiotherapeuten und den Rettungsdienst.

Wie hoch die Impfquote in den Einrichtungen ist, ist unklar. Noch dürfen die Arbeitgeber keinen Nachweis von ihren Angestellten verlangen. Eine Abfrage ist freiwillig, deshalb sind Impfquoten eher Schätzungen. In den Alb-Donau-Kliniken und Ostalbkliniken sind nach deren Angaben rund 90 Prozent geimpft. Im Klinikum Heidenheim laut Pflegedirektor Klaus Rettenberger zwischen 80 und 90 Prozent.

Impfquoten in Praxen unklar

Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rettungsdienst Ulm-Heidenheim gab es auch eine freiwillige Abfrage bei den Beschäftigten. Von den 550 Mitarbeitern sind sogar über 90 Prozent geimpft. Mit den wenigen Ungeimpften wolle man persönliche Gespräche führen, sagte der DRK-Personalverantwortliche Tobias Zoller dem SWR.

Bei Praxen, Physiotherapeuten und anderen Einrichtungen in der Region ist das, so eine Einschätzung, eher schwierig. Die Leiterin der Regionalgruppe Alb-Donau des baden-württembergischen Physiotherapeutenverbands, Andrea Honselaers, kann keine konkreten Zahlen nennen. Ein Gruppentreffen zum Thema Impfpflicht mit anderen Praxen steht noch aus. Die Zusammenkünfte seien durch Corona ins Netz verlegt und seltener geworden. Mit ein paar Einrichtungen stehe sie in Kontakt, dort seien alle Angestellten geimpft, aber eine Aussage über die gesamte Region kann sie nach eigenen Angaben nicht treffen.

Ähnlich ist die Situation beim baden-württembergischen Hebammenverband. Die Ulmer Kreisvorsitzende Hedwig Pogadl erzählt zwar, dass die Kolleginnen, die sie kennt, überwiegend geimpft seien, es aber auch ein paar Ungeimpfte gebe. Bei den Hebammen an der Ulmer Uniklinik schätzt sie die Impfquote auf 95 Prozent. "Die Kolleginnen, die die Auswirkungen von Covid-19 in Kliniken mitkriegen, die sind geimpft", erläutert sie.

Trotzdem gibt es immer noch Impflücken in den Betrieben. Die Einrichtungen wollen die noch Nicht-Impfwilligen mit Argumenten überzeugen. Das Alb-Donau-Klinikum in Ehingen informiert im Intranet, in Newslettern und in einer App. Auch der Pflegedirektor des Heidenheimer Klinikums, Klaus Rettenberger, sieht die einzige Chance im persönlichen Gespräch. "Ich versuche sie selbst anzusprechen und wir haben hier natürliche Infektiologen, die bieten auch Beratungen an." Außerdem gebe es seit neustem eine Diplom-Psychologin, bei der Angestellte anonym einen Termin vereinbaren können.

So ist die Situation an den Ostalbkliniken

Prof. Solzbach von den Ostalbkliniken im Interview Ostalbkliniken SWR: Herr Prof. Solzbach, wie hoch ist denn die Impfquote in den Ostalbkliniken? Prof. Ulrich Solzbach: Die Impfquote können wir nur ganz grob sagen. Sie ist aktuell bei zirka 90 Prozent. Wir fangen jetzt erst an, die Impfnachweise zu erheben. Gibt es denn einen Bereich - zum Beispiel in der Verwaltung, Chirurgie, Gynäkologie -, in dem mehr Ungeimpfte arbeiten? Komischerweise gibt es tatsächlich einzelne Bereiche, die unterschiedlich sind. Allerdings kann man nicht sagen: Die Station A hat sehr viele, die Station B sehr wenige Impfungen. Das liegt eher an einem anderen Phänomen, nämlich an einer Art Gruppendynamik. Wenn in einer Gruppe schon zehn Leute sind, die eine ganz bestimmte Haltung haben, dann lässt sich der Elfte relativ leicht in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Man kann also nicht sagen, dass bestimmte Bereiche besonders gezeichnet sind. Zehn Prozent der Angestellten sind in den Ostalbkliniken noch ungeimpft. Wie wollen Sie diese überzeugen, sich impfen zu lassen? Ich bin ein Freund von Kommunikation und niederschwelligen Angeboten. Man sollte versuchen so viel wie möglich mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Wobei mir auch klar ist, je mehr wir auf diese einreden, desto verkrusteter wird die ganze Angelegenheit. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Wir müssen mit Sachverhalten, Zahlen, Daten, Fakten und der Benennung einzelner Risiken offen umgehen und den Angestellten vor Augen halten, dass das der richtige Weg ist. Wie stehen Sie denn zur Impfpflicht im Gesundheitswesen - ist das der richtige Weg? Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht. Ich glaube, dass wir ohne eine Impfpflicht bei diesen sehr infektiösen Varianten, die wir haben, diese Pandemie nur ganz schlecht beherrschen können. Nach Omikron kommt vielleicht noch eine andere Variante, die in ähnlicher Form sehr infektiös sein kann. Wir werden Corona nicht los und mit dem Virus leben müssen. Wir müssen uns an eine neue Normalität gewöhnen - mit kleineren Ausbrüchen und entsprechenden Maßnahmen. Je mehr wir geimpft haben desto schneller sind wir in diesem normaleren Zustand. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht empfinden die Mitarbeiter als unschön, ungut und sogar als ungerecht. Warum sind denn einige Angestellte gegen die Impfung? Was sind die Gründe? Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Manche glauben tatsächlich, sie werden unfruchtbar. Manche sagen, es gibt noch gar keine Langzeitstudien. Und natürlich: Es gibt noch keine fünf oder zehn Jahre langen Forschungen dazu. Es wurden Millionen Menschen bereits geimpft, die eben nichts hatten. Und denen steht nur eine sehr kleine Zahl mit Nebenwirkungen gegenüber. Was bedeutet das denn, wenn tatsächlich diese zehn Prozent ungeimpft bleiben? Können Sie diese Angestellten dann nicht mehr weiterbeschäftigen? Letztendlich läuft es darauf hinaus. Wir müssen diese Angestellten an das Gesundheitsamt melden. Das wird sich die Unterlagen anschauen und diese Menschen zu einem Gespräch auffordern. Und dann vermutlich ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Die Pandemie hat uns und der gesamten Öffentlichkeit nochmal vor Augen geführt, was wir vorher schon wussten: Dass bestimmte Bereiche im Gesundheitswesen kritisch sind und es da schon eine Unterversorgung gibt. Wir müssen schauen, wie wir die Berufe wieder attraktiver gestalten. Es geht auch um Wertschätzung. Es wird der ein oder andere Mitarbeiter uns den Rücken zu drehen, aber das wird uns nicht den Hals umdrehen. Wir müssen eine Lehre aus der Pandemie ziehen.

Personalnot im Gesundheitswesen

Die mangelnde Impfbereitschaft unter wenigen Angestellten könnte für das Gesundheitswesen in der Region zum Problem werden. Die Personalnot ist für viele nichts Neues. "Wir haben so eine eklatante Versorgungslücke für die Frauen, dass sie nicht alle ihre Hebammen-Leistungen in Anspruch nehmen können", sagt auch Hebamme Pogadl. Schon jetzt bekomme eine Schwangere für August oder September keine Hebamme mehr. Mit den Hebammen, die aufgrund der fehlenden Schutzimpfung nicht mehr arbeiten können, werde sich die Situation wohl verschärfen.

Und damit rechnen auch die Kliniken in der Region. Aktuell wissen weder die Gesundheitsbetriebe noch das Gesundheitsamt, was passiert, wenn die Impfpflicht in Kraft treten wird. Die Einrichtungen müssen zwar eine Liste mit den Ungeimpften an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Doch die Ämter haben noch keine Vorgaben, wie sie damit verfahren sollen. Laut baden-württembergischen Sozialministerium sollen Leitlinien gemeinsam mit den anderen Bundesländern ausgearbeitet werden. Bis ein fertiges Regelwerk für die Ämter dann vorliegt, dauert es wahrscheinlich aber noch.