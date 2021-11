DRK Ulm/Heidenheim öffnet vier sogenannte Corona-Impflokale

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Ulm/Heidenheim will vier sogenannte Corona-Impflokale öffnen. Dort sollen sich die Menschen an sechs Tagen die Woche ohne Termin impfen lassen können.

Mit den vier "Impflokalen" will das DRK mehr Struktur ins Impfen ohne Termin bringen. Aktuell stehen bei den Aktionen in der Region hunderte Menschen Schlange, sagte Projektleiter Hagen Feucht dem SWR. Das bisherige Konzept sei unbefriedigend. Vor allem dann, wenn Menschen am Ende einer Aktion ohne Impfung nach Hause geschickt werden müssten. "Das sorgt für aggressive Stimmung", sagte Feucht.

Zeitfenster für Impfwillige

Die "Impflokale" sollen weiter ohne Termine funktionieren. Dennoch sollen die Wartezeiten verkürzt werden. Vor Ort sollen den Impfwilligen Zeitfenster genannt werden, in denen sie geimpft werden. "In der Zwischenzeit können die Menschen dann einkaufen, Kaffee trinken gehen und müssen eben nicht warten", erläuterte Feucht.

Das DRK prescht damit vor. Erst am Donnerstag hatte das baden-württembergische Sozialministerium sogenannte Impfstützpunkte in jedem Stadt- und Landkreis angekündigt. Laut Feucht habe die Planung der "Impflokale" bereits früher begonnen.

"Impflokal" in Heidenheim bereits in Betrieb

In Heidenheim gibt es ein sogenanntes Impflokal bereits seit Freitag. In den Schloss Arkaden wird montags bis samstags von 13 bis 18 Uhr geimpft. 30 Menschen bekommen dort pro Stunde ihre Spritze. In Ulm soll das Blautal Center spätestens am Donnerstag zum "Impflokal" werden. Auch im Alb-Donau-Kreis sowie im Kreis Göppingen soll es in den kommenden Wochen diese Möglichkeit geben. Derzeit gebe es Gespräche mit dem Betreiber des Alb-Donau-Zentrums, in dem bereits Impfaktionen stattfinden. Im Kreis Göppingen sei man noch auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit.

"Wir werden Schritt für Schritt ans Netz gehen, das geht nicht von jetzt auf gleich", sagte Feucht. Insgesamt gibt es fünf mobile Impfteams des DRK Ulm/Heidenheim. Viele von ihnen haben noch vereinbarte Termine in Einrichtungen, die zunächst abgearbeitet werden müssten. Ein Impfteam soll für Pflegeeinrichtungen vorgehalten werden.