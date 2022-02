Impfpflicht überfordert Gesundheitsämter

Die Kontrolle der Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird die kommunalen Gesundheitsämter überfordern. Darauf weisen die Landratsämter des Ostalbkreises und des Kreises Donau-Ries hin.

Landrat Stefan Rößle aus dem Kreis Donau-Ries erklärte bei einem Treffen mit Ministerpräsident Söder, die Gesundheitsämter arbeiteten ohnehin schon seit Monaten am Limit. Da sei es nicht möglich, ab Mitte März auch noch Einzelfallprüfungen zu machen von allen impfpflichtigen Personen, die keinen Nachweis vorlegen. Es sei besser, so Rößle in einer Mitteilung am Mittwoch, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen, bis es eine allgemeine Impfpflicht gibt oder zumindest vom Bund praktikable Vollzugshinweise vorgelegt werden.

Bereits am Dienstag hieß es aus dem Landratsamt in Aalen, ohne mehr Personal sei die Kontrolle der Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht zu schaffen.