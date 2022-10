Neue Omikron-Impfstoffe kurbeln die Nachfrage in BW an

Mit der Zulassung der Omikron-Impfstoffe steigt die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen. Einige Impfstützpunkte öffnen sogar an zusätzlichen Tagen, wie in Aalen.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung wurden, bevor es die angepassten Impfstoffe gab, in baden-württembergischen Arztpraxen rund 12.000 zweite Auffrischungsimpfungen verabreicht. In der vergangenen Woche waren es bereits 33.000. Inzwischen passen sogar einige Impfstützpunkte ihre Öffnungszeiten der steigenden Nachfrage an, oder bieten zusätzliche Impftage, wie in Aalen.

Eine Entwicklung, die das Landesgesundheitsministerium freuen dürfte. In der Altersgruppe über 60 hat bislang nur etwa jeder Fünfte im Land eine zweite Auffrischungsimpfung. "Das sind noch zu wenige", teilte das Ministerium kürzlich dem SWR mit.

Das Ehepaar Schieber will sich im Kreisimpfstützpunkt in Aalen impfen lassen. Es wäre sogar schon die dritte Auffrischungsimpfung. SWR Hannah Schulze

Auch das Ehepaar Schieber will sich an diesem Donnerstag im Kreisimpfstützpunkt in Aalen impfen lassen, das geht derzeit ganz ohne Anmeldung. Es wäre sogar schon die dritte Auffrischungsimpfung, so Eckehard Schieber: "Weil wir über 80 sind und uns erhoffen, dass wir zumindest vor einem schweren Verlauf geschützt sind."

"Es läuft momentan sehr gut an, die neuen Impfstoffe werden angenommen und die Leute sind auch froh, dass wir dieses Angebot hier in Aalen mit haben."

Viele der Ü60-Jährigen haben noch nicht einmal die zweite Auffrischungsimpfung, ganz entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. In Baden-Württemberg sind es gerade mal 21 Prozent. Aber die Nachfrage steigt, "mehr als zehn Impfungen innerhalb von 60 Minuten", schildert Peter Schmidt vom Kreisimpfstützpunkt Ostalbkreis die Situation am Donnerstag.

Drei Omikron-Vakzine haben im September die EU-weite Zulassung erhalten: Zwei Impfstoffe von BioNTech und Moderna, die an die Subvariante BA.1 angepasst sind. Zudem ein weiterer Omikron-Booster von BioNTech, der gegen die dominierenden Subvarianten BA.4 und BA.5 schützen soll. Letzterer ist derzeit deutlich mehr gefragt: "99,9 Prozent aller Impfungen werden mit dem doppelt angepassten Impfstoff von BioNTech durchgeführt, schätzt Peter Schmidt für Aalen.

Inzwischen passen sogar einige Impfstützpunkte ihre Öffnungszeiten der steigenden Nachfrage an oder bieten zusätzliche Impftage, wie in Aalen. SWR

Die neuen angepassten Impfstoffe kurbeln die Nachfrage zwar an, sorgen aber auch für Verwirrung. Der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, sieht das dagegen pragmatisch: "Wir können derzeit nicht sagen, welcher der beiden Impfstoffe im Hinblick auf den Schutz vor Erkrankung besser wirkt." Die Auswahl des Impfstoffes spiele "nur eine untergeordnete Rolle".