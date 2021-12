per Mail teilen

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien haben sich am Freitagabend mehrere hundert "Impfgegner" vor dem Nördlinger Rathaus versammelt. Wie die Polizei weiter mitteilte, zogen sie anschließend in einem Schweigemarsch durch die Innenstadt. Die nicht angemeldete Versammlung verlief störungsfrei. Nach einer guten Stunde löste sie sich auf.