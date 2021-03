per Mail teilen

Eigentlich sollte der Ostalbkreis in dieser Woche 2.600 Astrazeneca-Impfdosen bekommen - bis Donnerstag kam keine einzige. Jetzt hat sich der Kreis die Dosen selbst beschafft.

Damit kann der Ostalbkreis seinen Impfwilligen ein Terminchaos ersparen. Die ab Freitag geplanten Impfungen am Kreisimpfzentrum (KIZ) können laut Landrat Joachim Bläse (CDU) stattfinden.

Die für Freitag geplanten Impfungen am Kreisimpfzentrum (KIZ) mit Astrazeneca können laut Landrat Joachim Bläse (CDU) nun doch stattfinden. (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bodo Schackow

Ostalbkreis holt Impfstoff in Hessen selbst ab

Gelöst hat der Ostalbkreis das drohende Terminchaos auf eigene Faust. Nachdem klar wurde, dass die Astrazeneca-Dosen nicht kommen würden, hat sie der Kreis nach eigenen Angaben selbst abgeholt. "Wir haben dann sofort einen Angehörigen der Feuerwehr und eine Kollegin aus dem Bereich Brand- und Katastrophenschutz beauftragt, mit einem Dienstwagen nach Hessen zu fahren", berichtet der Landrat. Die beiden konnten schließlich in einem Zentrallager die Impfstoff-Charge mit 2.200 Dosen in Empfang nehmen und in den Ostalbkreis bringen. Für die Abholung war eine extra Genehmigung des Sozialministeriums notwendig.

Die Termine im Kreisimpfzentrum in Aalen können jetzt doch stattfinden. (Archivbild) SWR Frank Polifke

"Diese Situation zeigt uns, wie fragil die Versorgungssituation mit Impfstoff ist." Joachim Bläse, Landrat des Ostalbkreises

Ursprünglich waren dem Kreis 2.600 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs zugesagt worden. Das Land hatte bereits im Laufe der Woche die Liefermenge um 400 reduziert. "Diese Situation zeigt uns, wie fragil die Versorgungssituation mit Impfstoff ist, wodurch die Planung der Impftermine im KIZ selbst und für unsere mobilen Impfteams zu einer großen Herausforderung für uns wird", wird Landrat Bläse weiter zitiert.

Der Ostalbkreis erspart den Bürgern eine erneute Terminvereinbarung. Der Online-Impfterminservice für Baden-Württemberg ist derzeit ohnehin überlastet. Nach Auskunft des Sozialministeriums gab es am Mittwoch allein in Baden-Württemberg 2,5 Millionen Suchanfragen und rund 870.000 Anrufe. Vermittelt worden sind demnach aber nur 45.000 Termine.

Auch im Tübinger Impfzentrum drohte eine Absagewelle, von der fast 1.000 Menschen betroffen gewesen wären. Laut Landratsamt hat das baden-württembergische Sozialministerium dem Tübinger Impfzentrum jedoch kurzfristig eine Sonderlieferung zugesagt.