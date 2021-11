In Aalen soll am Dienstag im Kundeninformationszentrum der Stadtwerke ein fester Impfstützpunkt eröffnet werden. Ein weiterer fester Stützpunkt ist laut Landratsamt in Schwäbisch Gmünd vorgesehen. Zusätzlich soll es wechselnde Impfangebote in Ellwangen und Bopfingen geben. Außerdem werden mobile Impfteams bei sogenannten Pop-Up-Aktionen in Kommunen des Ostalbkreises vor Ort sein. Ziel sei ein flächendeckendes Impfangebot im gesamten Landkreis, heißt es.