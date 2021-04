per Mail teilen

In den meisten Impfzentren der Region können die bereits vergebenen Termine eingehalten werden. Nach dem teilweisen Astrazeneca-Stopp, werden die Unter-60-jährigen nun mit Biontech geimpft.

Im Kreis-Impfzentrum Aalen bekommen am Mittwoch alle, die schon einen Termin haben, auch ihre Impfung. Das sind laut einer Sprecherin des Landratsamtes insgesamt rund 300 Männer und Frauen. Der Großteil war auf Astrazeneca gebucht. Die Jüngeren, also die Unter-60-jährigen, werden nun nun Biontech geimpft - mit Impfdosen, die für spätere Termine oder Zweitimpfungen gedacht waren. Wie es dann ab Donnerstag weiter geht, muss laut der Sprecherin noch entschieden werden. "Es ist schon eine Art Blindflug für die Impfzentren", sagte sie.

Auch im Ulmer Impfzentrum wird nach dem teilweisen Astrazenca-Stopp mit Biontech weitergeimpft SWR Uli Zwerenz

Impfzentrum Ulm: zunächst Biontech für die Jüngeren

Auch im Ulmer Impfzentrum geht es erst einmal mit dem Biontech-Impfstoff für die Jüngeren weiter. Die Termine werden auch dort laut Leiter Bernd Kühlmuß in den nächsten drei Tagen auf jeden Fall eingehalten. Die übrigen Astrazeneca-Dosen sollen dann an die Älteren verimpft werden. Die Priorisierung bleibe bestehen, sagte er. Im Kreis Biberach läuft es ähnlich.

Astrazeneca-Impftermine in Heidenheim teilweise gestrichen

Im Landkreis Heidenheim dagegen kommen die Unter- 60-jährigen, die einen Termin für Astrazeneca hatten, zunächst auf eine Warteliste und werden am Mittwoch nicht geimpft.

Hausärzte rüsten sich fürs Impfen ab 7. April

Am 7. Aprill soll es dann auch mit den Impfungen in den Hausartztpraxen im Land losgehen. Ein Hausarzt aus Essingen im Ostalbkreis sagte dem SWR, die Meldung mit dem teilweisen Impfstopp für Astrazeneca sei "ein Schlag ins Kontor" gewesen. Er und wohl auch die anderen rund 200 Hausärzte im Ostalbkreis wüssten demnach noch nicht genau, welchen Impfstoff sie am kommenden Dienstag erhalten. Außer Astrazeneca und Biontech sei auch noch Moderna möglich, hieß es.

Kreisärzteschaft Heidenheim: Warten auf Curevac

Ein Sprecher der Kreisärzteschaft Heidenheim sagte dem SWR, er halte Astrazeneca weiter für einen guten Impfstoff. Die Nebenwirkungen seien aber ernst zu nehmen. Die Ärzte würden deshalb auch auf Impf-Alternativen wie Curevac aus Tübingen warten. Im Kreis Heidenheim soll ihm zufolge ab kommenden Mittwoch zwei Wochen lang ausschließlich Biontech verimpft werden - an 18 Impflinge pro Praxis und Woche.