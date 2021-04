per Mail teilen

Seit Mittwoch impfen fast alle Hausärzte in der Region gegen das Coronavirus. Dr. Jörg Sandfort in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) ist einer davon. Die wenigen Termine sind begehrt.

Die Vorbereitung der Impfung gegen das Coronavirus ist aufwendig. SWR Frank Wiesner

Schlangestehen vor einer Hausarztpraxis, das gibt es selten. Doch Dr. Jörg Sandfort hat mit dem Ansturm gerechnet. Vor seiner Praxis in Steinheim am Albuch auf der Ostalb hat er sogar einen kleinen Pavillion zum Unterstellen aufgebaut. Drinnen ist Treiben - geschäftig und wohl organisiert. "Wir werden überrannt", erzählt Dr. Sandfort. Seit Dienstag stehe das Telefon nicht mehr still.

Normalerweise hat er am Tag durchschnittlich etwas über 100 Patienten, an diesem Nachmittag schleust er aber allein in drei Stunden 84 Impfwillige durch. Dr. Sandfort hat ein wenig mehr Impfstoff bekommen als geplant. Bei der Apotheke, bei der er bestellt hat, habe es noch Reste gegeben. "Die eigentlich bestellte Praxis war im Urlaub", sagt Dr. Sandfort.

Hausärzte haben großen bürokratischen Aufwand

Neben dem bürokratischen Aufwand – den der Arzt auf ein beidseitig bedrucktes Din-A4-Blatt reduziert hat - ist der Aufwand auch in der Vorbereitung enorm, erzählt Arzthelferin Sonja Enderle. "Es ist anders vorzubereiten als eine ganz normale Impfung", sagt sie. Für jede Impfung benötige man etwa zehn bis 15 Minuten.

In kleinen Schalen legt sie in einem seperaten Raum die begehrten Impfspritzen bereit. Auf fünf Minuten genau beschriftet. Permanent flattern die Ärzte herein, holen sich die Spritzen ab und impfen quasi im Minutentakt durch.

Wolfgang Wieder ist einer von wenigen, die am Mittwoch ihre erste Empfung bei einem Hausarzt bekommen haben. SWR Frank Wiesner

Gut gelaunt und froh darüber, dass er einen Termin bekommen hat, sitzt Wolfgang Wieder bereit auf einem Stuhl. "Damit ich mich nicht anstecke und krank werde", sagt er. Bei ihm impft der Chef selbst. Dr. Sandfort setzt die Spritze an, drückt und innerhalb weniger Sekunden ist dann alles vorbei. "Ich habe nichts gespürt", ist das Resultat des Patienten.

Dr. Sandfort ist froh, dass er jetzt impfen darf. Am liebsten würde er 200 Menschen täglich hier durchschleusen, so wie ein befreundeter Arzt in England. Es fehlt allein an Impfstoff. Doch der Arzt hofft, bald mehr zu bekommen.