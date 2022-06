Im Bürgerhaus Mitte in Ulm sind am Samstag 50 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das Angebot richtete sich speziell an Kundinnen und Kunden des Tafelladens.

Ohne Anmeldung, ohne Terminvergabe und fast ohne Wartezeit - so wurde im Bürgerhaus Mitte in Ulm geimpft. Die Impfaktion sollte nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in erster Linie unkompliziert verlaufen. Dadurch sei die Schwelle so niedrig wie nur möglich gewesen, so Ronja Kemmer, Präsidentin des DRK-Kreisverbands Ulm. Kemmer weiter: "So erreichen wir Menschen, die wegen Sprachbarrieren oder mangelnder Informationen nicht oder noch lange nicht geimpft worden wären“. Der Zuspruch sei rege gewesen, 50 Frauen und Männer haben sich das Vakzin von Johnson & Johnson verabreichen lassen. "Wir hoffen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, die sich impfen lassen und das Thema in ihre Familien und Bekanntenkreise tragen“, heißt es in einer Mitteilung des DRK.

Aufklärung in vielen Sprachen

Bei der Aktion war ein multinationales mobiles Team des Impfzentrums Ulm im Einsatz, darunter ein aus Syrien stammender Arzt. Die Impflinge wurden vor der Impfung auf Deutsch, Arabisch, Englisch, Russisch, Türkisch oder Kurdisch aufgeklärt. Viele junge Männer und Frauen, darunter etliche Eltern von kleinen Kindern, aber auch ältere Tafelladen-Kunden und -Kundinnen nutzten die Gelegenheit, sich impfen zu lassen. "Wir gehen auf jeden Einzelnen ein und freuen uns, wenn wir die Menschen glücklich machen“, sagte eine Helferin aus dem mobilen Impfteam.