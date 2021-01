Seit gut einem Monat wird in der Region gegen das Coronavirus geimpft. Doch die Hoffnung auf viele Impfungen wurde gedämpft - zu wenig Impfstoff und somit auch zu wenige Termine. Die Unterschiede in der Region sind groß.

In Ulm sind bislang knapp 24.500 Impfungen verabreicht worden, das sagt Professor Bernd Kühlmuß, der für die Organisation am Standort Ulm zuständig ist. Im Zentralen Impfzentrum Ulm, dem dazugehörigen Kreisimpfzentrum sowie über die mobilen Impfteams wird gegen das Coronavirus geimpft. Obwohl die Dosen derzeit knapp sind, habe es keine einzige Terminabsage geben. "Wir konnten bisher alle Impftermine einhalten", sagt Kühlmuß.

Auf bayerischer Seite sieht das anders aus: Im Kreis Neu-Ulm gab es mangels Impfstoff tatsächlich Terminabsagen. Da das Kreisimpfzentrum Weißenhorn jetzt aber doch laut Landratsamt mehr Impfdosen als erwartet bekommt, können kurzfristig Termine für Erstimpfungen neu vergeben werden.Die Betroffenen werden demnach kontaktiert und erhalten ihren neuen Termin. Insgesamt sind bislang im Landkreis Neu-Ulm 5.600 Menschen geimpft worden.

Heimbewohner im Kreis Neu-Ulm fast durchgeimpft

Die Impfungen in den Pflegeheimen seien sogar bald abgeschlossen. "Wenn das mit den weiteren Impfstofflieferungen klappt, könnten wir dann bis nächste Woche alle Senioren- und Pflegeheime komplett durchimpfen", sagt die Sprecherin des Landkreises, Kerstin Weidner.

Bis alle Menschen in den Pflegeheimen im Alb-Donau-Kreis zweifach geimpft sind, vergehen wohl noch viele Wochen. "Wir gehen davon aus, dass die 24 Pflegeheime im Alb-Donau-Kreis bis Mitte Februar die Erstimpfung erfahren haben werden", sagt der Sprecher des Alb-Donau-Kreises, Bernd Weltin. Da zwischen Erst- und Zweitimpfung drei Wochen liegen sollen, wird es demnach also März, bis alle Pflegeheime versorgt sind.



In Baden-Württemberg erhalten die Kreisimpfzentren landeseinheitlich 1.170 Impfdosen pro Woche für Erst- und Zweitimpfungen, so Weltin. Im Alb-Donau-Kreis haben die Impfungen der mobilen Teams in Pflegeheimen absolute Priorität. "Deswegen ist das Kreisimpfzentrum am 22. Januar bewusst mit den mobilen Impfteams gestartet und nicht vor Ort gestartet", erläutert Weltin.

Schlusslicht beim Impfen ist Kreis Heidenheim

Im Ostalbkreis sind bislang knapp 2.200 Menschen mit einer Erstimpfung versorgt worden, gut 200 haben eine Zweitimpfung erhalten. Die Zahlen klaffen in der Region weit auseinander. Schlusslicht ist der Kreis Heidenheim. Dort wurden laut Landratsamt im Kreisimpfzentrum, in Pflegeheimen und dem Klinikum insgesamt nur 460 Menschen geimpft.