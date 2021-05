In Schwäbisch Gmünd werden diese und nächste Woche rund 1.650 Impfdosen zusätzlich verimpft. Nach Auskunft der Stadtverwaltung begann am Dienstagvormittag eine Impfaktion in einzelnen Gmünder Stadtteilen mit dichter Besiedlung, darunter in Bettringen und in der Oststadt. Außerdem sollen von Fachärzten aus Schwäbisch Gmünd bestellte Astrazeneca-Impfdosen am Samstag nach Voranmeldung in der Sporthalle an der Katharinenstraße verimpft werden. Für den Impftag am 29. Mai können sich Bürgerinnen und Bürger aus Schwäbisch Gmünd und Waldstetten ab 18 Jahre anmelden, wenn sie in den vergangenen sechs Monaten nicht coronapositiv waren.