Der Landkreis Günzburg erwartet am Dienstag eine Lieferung von 490 Impfdosen gegen das Coronavirus. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen damit zunächst weitere Bewohner des Kreisaltenheims in Burgau geimpft werden. Als nächstes seien das Seniorenzentrum St. Michael in Krumbach, das Schertlinhaus in Burtenbach und das Rummelsberger Stift in Leipheim an der Reihe.