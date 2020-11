Sobald ein Corona-Impfstoff zugelassen ist, sollen in Zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg die ersten Menschen geimpft werden. In Ulm wurde am Wochenende der Betrieb eines solchen Zentrums in der Messe geprobt. Eine offene Frage ist noch, wo die Spritzen vorbereitet werden sollen. Wahrscheinlich wird dies in der Apotheke der Uniklinik Ulm geschehen, sagte der Chef der Unfallchirurgie und Mitglied der Covid19-Taskforce der Uniklinik, Florian Gebhard, dem SWR.