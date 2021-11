Wegen des großen Andrangs werden im Kreis Neu-Ulm und im Ostalbkreis die Impfangebote ausgebaut. Das haben die Landratsämter mitgeteilt. Ab dieser Woche soll ein zusätzlicher Impfbus vor der Vöhlinhalle in Illertissen den Betrieb aufnehmen. Im Impfzentrum in Weißenhorn wird künftig montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geimpft. Auch in den ehemaligen Impfzentren in Neu-Ulm und Illertissen soll es wieder regelmäßig Angebote geben. In Schwäbisch Gmünd wird am Dienstag in der Schwerzerhalle ein neuer Impfstützpunkt eröffnet. Impfwillige benötigen einen Termin. Auch die mobilen Impfteams in Ulm und Heidenheim haben letzte Woche auf Grund des Andrangs auf Impfen mit Terminvergabe umgestellt.