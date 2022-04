Täglich rund 800 Menschen im Kreis Heidenheim geimpft

per Mail teilen

Im Schnitt sind im Kreis Heidenheim über den Jahreswechsel täglich rund 800 Menschen geimpft worden. Diese Bilanz zieht das Landratsamt für den Zeitraum vom 27. Dezember bis 2. Januar. Damit würden die Impfaktionen im Kreis Heidenheim weiterhin gut angenommen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Über den Jahreswechsel gab es sogar noch mehr Impfungen als in der Vorwoche: Über Weihnachten sind rund 3.000 Menschen geimpft worden, über Silvester knapp 4.800. Fast die Hälfte der Impfungen wurde vom Mobilen Impfteam Ulm in Gemeinden des Landkreises verabreicht. Der Kreis Heidenheim setzt seine Impfaktionen fort.