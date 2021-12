FCH-Fußballer und Ulmer Basketballer beteiligen sich an landesweiter Impfoffensive

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim und Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm beteiligen sich an einer Impfoffensive von Profisportvereinen. Geimpft wird ohne Voranmeldung.

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim nimmt gemeinsam mit dem Landkreis Heidenheim an der landesweiten Impfkampagne von Profisportvereinen und dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium teil. Geplant sind Impfungen in einem Veranstaltungsraum der Heidenheimer Voith-Arena, und zwar am Mittwoch, 15. Dezember, von 15 bis 22 Uhr, und am Donnerstag, 16. Dezember, von 12 bis 18 Uhr. Dabei werden nach Mitteilung des Landratsamtes Heidenheim ohne Voranmeldung sowohl Erst- als auch Zweit- sowie Booster-Impfungen angeboten.

FCH: Möglichst viele sollen Impfangebot in der Voith-Arena wahrnehmen

Der FC Heidenheim nehme sehr gerne an dieser Impfoffensive teil, um mitzuhelfen, einen gemeinsamen Weg heraus aus der Pandemie zu finden, teilte die Vereinsführung mit. Man habe in der Hinsicht bereits mehrfach mit dem Landkreis Heidenheim zusammengearbeitet.

"Wir sind uns (...) unserer Strahlkraft und Vorbildfunktion in unserer Region bewusst und freuen uns, wenn möglichst viele Personen das Impfangebot in der Voith-Arena wahrnehmen werden."

Heidenheimer Landrat Polta: FCH hat "enormes Fanpotential"

Auch der Heidenheimer Landrat Peter Polta freut sich über die erneute Kooperation mit dem 1. FC Heidenheim. Der FCH habe ein enormes Fanpotential.

"Alle Fans, die noch unentschlossen sind, ob sie sich impfen lassen sollen, sollten nun die Möglichkeit ergreifen."

Die Aktion richte sich aber an alle Bürgerinnen und Bürger. Das gemeinsame Ziel müsse es sein, in Zukunft wieder zu einem normalen Alltag zurückkehren zu können, so Polta. "Dazu gehört auch, wieder unbeschwert Fußballspiele im Stadion genießen zu können. Sich impfen zu lassen, ist dabei der entscheidende Schlüssel."

Ex-FCH-Profi Tim Göhlert unterstützt Impfaktion in der Voith-Arena

Der ehemalige Fußballprofi des 1. FC Heidenheim, Tim Göhlert, unterstützt laut FCH-Mitteilung die Impfaktion in der Voith-Arena. Der Arbeitsmediziner will am Mittwoch, 15. Dezember, vor Ort sein und von 18 bis 20 Uhr die Patientenaufklärung übernehmen.

Achtstündige Impfaktion im "Orange Campus" der Ulmer Basketballer

Auch die Bundesliga-Basketballer von ratiopharm Ulm sind Teil der Impfoffensive von #dranbleibenBW und Profisportvereinen aus Baden-Württemberg. Geimpft wird nach einer Mitteilung des Vereins am Mittwoch, 15. Dezember, in einem Veranstaltungsraum des "Orange Campus" in Neu-Ulm, und zwar von 16 bis 24 Uhr. Mehr als 1.000 Biontech-Impfdosen seien vorhanden, heißt es weiter.